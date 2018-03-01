В Курске официально заработал уникальный центр спасения «Наш случай». Он занимается обращениями инвалидов, пенсионеров и многодетных семей, попавших в сложную ситуацию, не относящуюся к компетенции экстренных служб. У этого проекта аналогов в России нет. Звонки в диспетчерскую службу «Наш случай» поступают по "Системе-112". Их переправляют из «Службы спасения», когда угрозы жизни нет, но ситуация требует реагирования. Как уточнили в МЧС, с 1 марта в «Наш случай» уже поступило более 20 сообщений. Просьбы самые разные –попасть на плановый прием к врачу, во дворе мешает аварийное дерево, а кто-то просит провести небольшой бытовой ремонт. В центре создали автоматизированные рабочие места, приобрели спецтранспорт и снаряжение. Сотрудники прошли подготовку и имеют навыки оказания медицинской помощи. Решается вопрос по привлечению в состав дежурных смен профессиональных спасателей.



