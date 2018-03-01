Скоро более 4,5 тысяч курских школьников будут сдавать ЕГЭ. В этом году нововведений немного, в основном, они касаются технической стороны экзамена. Новшества позволят ускорить проверку ученических работ. Печатать экзаменационные материалы и сканировать уже заполненные бланки будут прямо в пунктах проведения ЕГЭ. Количество предметов останется тем же, для получения аттестата выпускники сдают обязательные предметы — русский язык и математику. Другие предметы ЕГЭ участники сдают на добровольной основе. Самой популярной дисциплиной по выбору остается обществознание. Серьезных изменений ЕГЭ не предвидится и в ближайшие годы. Разве что только к списку обязательных предметов добавится иностранный язык. Планируется это сделать к 2020 году. Также в планах ввести в экзамене устную часть, которая будет проходить в виде собеседования с экзаменатором.



