Владимир Салмин провел пресс-конференцию для журналистов региональных СМИ

13 марта 2018 года, г. Воронеж. В Воронеже состоялась пресс-конференция Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимира Салмина. Владимир Викторович подвел итоги 2017 года и рассказал журналистам о задачах банка на ближайший год. В режиме видеоконференции во встрече приняли участие представители СМИ всех областных центров Черноземья.

- Для меня наши клиенты всегда были и остаются главным индикатором работы банка, а поводом для гордости – удовлетворение их потребностей и реализованные с банком мечты. И в этом смысле 2017 год действительно радует.

Клиентская база юридических лиц выросла на 13,8 тыс. клиентов, для многих из которых Сбербанк стал банком первого выбора. В условиях высокой конкуренции ЦЧБ нарастил свое присутствие на основных финансовых рынках – кредитования юридических лиц и населения. Портфель работающих активов юридических лиц за год увеличен почти на 21 млрд руб., физических лиц – на сумму около 25 млрд руб.

Многое сделано в направлении совершенствования процессов и качества обслуживания клиентов, предложения новых, отвечающих требованиям цифровой экономики, услуг.

- Мы стали ближе к нашему клиенту не только в городской черте – через Интернет, мобильные устройства, но и в сельской местности, расширив парк передвижных пунктов кассового обслуживания и увеличив протяженность их маршрутов, - рассказал Владимир Салмин.

Реализованы значимые с точки зрения повышения финансовой грамотности населения и развития безналичной экономики проекты, в частности, безналичная оплата на транспорте. Более 810 тысяч сотрудников организаций бюджетной сферы – участников зарплатных проектов со Сбербанком переведены на банковские карты национальной платежной системы «Мир», выдача которых производилась как в филиалах банка, так и с выездом его сотрудников в учреждения и организации бюджетной сферы для обслуживания клиентов без отрыва от места работы.

- Для меня поводом для гордости является моя команда, - считает Владимир Салмин. - По итогам 2017 года ряд наших подразделений заняли лидирующие позиции в системе Сбербанка. Недавно в Сочи состоялась бизнес-конференция Лидеров, на которой Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф вручал награды лучшим. Я рад, что коллеги из Центрально-Черноземного банка поднимались на эту сцену.

В ЦЧБ стремятся реализовать свои лидерские качества не только в работе. Например, сразу две команды банка в 2017 году завоевали призовые места в корпоративном турнире КВН Сбербанка. Команда из Курского головного отделения «Родинка» стала бронзовым призером, а команда ЦЧБ «Танцующий слон» второй год подряд завоевала титул чемпиона! Главной наградой для участников команды стало обучение по программе Мини-MBA.

- Уверен, что внимание к потребностям клиента и развитие сотрудников – это единственно правильная формула, приводящая к успеху и достижениям. Это наше конкурентное преимущество, позволяющее уверенно обеспечивать эффективность работы и реализовывать самые амбициозные стратегические задачи, - считает Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин.



