Специалисты Курскэнерго готовятся к прохождению весеннего паводка

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» началась подготовка к прохождению весеннего паводка. В рамках этой работы энергетики реализуют комплекс мероприятий, направленных на обеспечение надежной, безаварийной работы электросетевых объектов и объектов безопасной жизнедеятельности Курской области в период половодья.

В филиале создана паводковая комиссия, призванная координировать работу различных подразделений по подготовке к половодью. В преддверии половодья энергетики укрепляют фундаменты опор линий электропередачи и проверяют состояние всех подстанций, расположенных вблизи рек и попадающих в зону риска; очищают от снега трансформаторные и распределительные пункты, приводят в порядок дренажные сооружения, водоотводящие системы и откачивающие устройства.

Созданы и находятся в готовности аварийные запасы электрооборудования и материалов, ГСМ. Проверяется работоспособность телесигнализации, средств связи и оповещения, необходимых для оперативного взаимодействия с диспетчерами Курскэнерго, подразделениями ГУ МЧС России по Курской области и муниципальными органами власти.

В случае необходимости Курскэнерго сможет привлечь к выполнению аварийно-восстановительных работ 10 мобильных бригад в составе 76 человек и 21 единицы техники. В резерве находятся еще 30 аварийно-восстановительных бригад, по одной в каждом районе электрических сетей. В случае резкого подъема воды и подтопления энергообъектов будут задействованы резервные схемы энергоснабжения населенных пунктов.



