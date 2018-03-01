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Циклон принесет в Курскую область снегопады и метели

Сегодня, 11:51
Циклон принесет в Курскую область снегопады и метели
Под влиянием циклона и арктического атмосферного фронта 15 марта в большинстве областей ЦФО ожидается снег, местами сильный, мокрый снег, на юге с дождем, налипание мокрого снега, на проводах и деревьях, гололед, метель. Ветер усилится до 18 м/с. На дорогах местами гололедица, снежные заносы. Кроме этого, температура будет понижаться. Если ночью 15 марта будет до 7 градусов мороза, то 16-го - уже до -17, а в субботу, 17 марта, ночью ожидаются 20-градусные морозы - сообщает МЧС со ссылкой на прогнозы синоптики. Курян призывают в непогоду быть внимательными и осторожными.

 

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