Циклон принесет в Курскую область снегопады и метели

Под влиянием циклона и арктического атмосферного фронта 15 марта в большинстве областей ЦФО ожидается снег, местами сильный, мокрый снег, на юге с дождем, налипание мокрого снега, на проводах и деревьях, гололед, метель. Ветер усилится до 18 м/с. На дорогах местами гололедица, снежные заносы. Кроме этого, температура будет понижаться. Если ночью 15 марта будет до 7 градусов мороза, то 16-го - уже до -17, а в субботу, 17 марта, ночью ожидаются 20-градусные морозы - сообщает МЧС со ссылкой на прогнозы синоптики. Курян призывают в непогоду быть внимательными и осторожными.



