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В Курске простились с Героем Советского Союза Яковом Киселёвым

Сегодня, 12:26
В Курске простились с Героем Советского Союза Яковом Киселёвым
Сегодня в Курске простились с Героем Советского Союза Яковом Митрофановичем Киселёвым. Ему было 92 года. На фронт ушел в 43-м. Был наводчиком орудия 280-го гвардейского стрелкового полка. Яков Митрофанович отличился в битве за Днепр по расширению плацдарма в районе села Лиховка, за что ему было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали «Золотая Звезда» и ордена Ленина. Участник легендарного Парада Победы на Красной площади 45-го года. После войны служил в ракетных войсках. Отдал армии четверть века. Долгое время возглавлял областной комитет ветеранов войны и военной службы. Почетный гражданин Курска. Прощание с Яковом Киселевым состоялось в храме Георгия Победоносца.
 
 
Фото ГТРК "Курск"

 

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