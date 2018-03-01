В Курске простились с Героем Советского Союза Яковом Киселёвым

Сегодня в Курске простились с Героем Советского Союза Яковом Митрофановичем Киселёвым. Ему было 92 года. На фронт ушел в 43-м. Был наводчиком орудия 280-го гвардейского стрелкового полка. Яков Митрофанович отличился в битве за Днепр по расширению плацдарма в районе села Лиховка, за что ему было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали «Золотая Звезда» и ордена Ленина. Участник легендарного Парада Победы на Красной площади 45-го года. После войны служил в ракетных войсках. Отдал армии четверть века. Долгое время возглавлял областной комитет ветеранов войны и военной службы. Почетный гражданин Курска. Прощание с Яковом Киселевым состоялось в храме Георгия Победоносца.

Фото ГТРК "Курск"



