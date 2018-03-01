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Курское «Динамо» одержало 39-ю победу подряд

Сегодня, 12:34
Курское «Динамо» одержало 39-ю победу подряд
Курское «Динамо» во вторник одержало очередную, 18-ю подряд победу в регулярном чемпионате женской премьер-лиги. Команда Лукаса Мондело в Москве разгромила столичных одноклубниц 96:69. Самыми результативными среди курянок стали Соня Петрович – 17 очков, Ннемкади Огвумике – 15, по 10 заработали Энджел МакКотри и Элен Сиак. Первые два очка в Премьер-лиге набрала Анастасия Шувагина. Эта победа стала для курянок 39-й подряд с начала сезона, если считать все турниры. До завершения российской «регулярки» им осталось две выездные игры – 20 марта в Ногинске с подмосковным «Спартаком» и 24 марта в Екатеринбурге с УГМК, где определится окончательный победитель чемпионата. После стартует плей-офф женской премьер-лиги.

 

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