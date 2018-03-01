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В Курской области прогнозируют снегопад

Сегодня, 14:03
В Курской области прогнозируют снегопад
Курское МЧС распространило предупреждение об ухудшении погодных условий, оно ожидается уже сегодня вечером. По прогнозам синоптиков, с 21 часа в регионе выпадут осадки, в западных и северных районах местами сильный снег. Завтра снег, мокрый снег и дождь. Местами возможно налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Днем температура воздуха будет колебаться от 1 градуса мороза до 4 тепла. Водителей призывают быть особенно осторожными, при ухудшении видимости снегопад лучше переждать на обочине, при этом не забыть включить аварийку. Пешеходов призывают не выбегать на дорогу, внимательно смотреть по сторонам при переходе проезжей части.

 

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