Активисты ищут способы спасти архитектурное наследие Курска

Как сохранить исторический облик Курска, за круглым столом обсуждали представители ОНФ, властей и эксперты. "Фронтовики" отмечают: были лишены статуса объектов культурного наследия и уничтожены такие памятники как Георгиевская аптека, Летний театр, дом купца Наумова и другие, разрушены исторические постройки, выведенные из перечня объектов наследия. Застройщики, которые игнорируют правила землепользования, возвели высотные дома в охранных зонах, сильно изменившие панораму исторической части города. Кроме того, отсутствуют региональные или муниципальные программы по сохранению наследия. Есть вопросы к качеству историко-культурных экспертиз. Еще одна проблема - уровень информирования общества о работе власти по сохранению объектов наследия очень низкий – о попадании старинного здания в список на снос активисты порой узнают в последний момент. Поэтому общественники предложили приступить к разработке концепции по сохранению историко-культурного облика Курска. В нее предполагается включить меры поддержки инвесторов и волонтеров.



