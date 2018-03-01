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Активисты ищут способы спасти архитектурное наследие Курска

Сегодня, 14:16
Активисты ищут способы спасти архитектурное наследие Курска
Как сохранить исторический облик Курска, за круглым столом обсуждали представители ОНФ, властей и эксперты. "Фронтовики" отмечают: были лишены статуса объектов культурного наследия и уничтожены такие памятники как Георгиевская аптека, Летний театр, дом купца Наумова и другие, разрушены исторические постройки, выведенные из перечня объектов наследия. Застройщики, которые игнорируют правила землепользования, возвели высотные дома в охранных зонах, сильно изменившие панораму исторической части города. Кроме того, отсутствуют региональные или муниципальные программы по сохранению наследия. Есть вопросы к качеству историко-культурных экспертиз. Еще одна проблема - уровень информирования общества о работе власти по сохранению объектов наследия очень низкий – о попадании старинного здания в список на снос активисты порой узнают в последний момент. Поэтому общественники предложили приступить к разработке концепции по сохранению историко-культурного облика Курска. В нее предполагается включить меры поддержки инвесторов и волонтеров.

 

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