В Дмитриеве рецидивисты обокрали храм

В Дмитриеве полицейские по "горячим следам" задержали подозреваемых в краже из храма святого великомученика Дмитрия Солунского. Как рассказали в УМВД, служители церкви, прибывшие на утреннюю литургию, обнаружили, что похищены серебряные изделия, выставленные для продажи в церковной лавке, и пожертвования прихожан. Выяснилось, что храм обокрали двое злоумышленников 37 и 47 лет. У них изъяли похищенное серебро. Оба подозреваемых в прошлом были ранее неоднократно судимы за кражи. Один из задержанных после выхода из тюрьмы трудился в храме в качестве послушника. Ночью после распития алкоголя он вместе с приятелем решил пойти на преступление. Злоумышленники проникли в храм, разбив окно. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые уже дали признательные показания. Изъятые украшения и пожертвования после следствия вернут настоятелю храма.