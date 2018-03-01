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Курянин с 16-летним племянником похищал кладбищенские оградки

Сегодня, 16:03
Курянин с 16-летним племянником похищал кладбищенские оградки
Полиция завела уголовное дело по факту вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления. К противоправным действиям 34-летний житель Курска привлек 16-летнего племянника. Подозреваемый с подростком похищал металлические оградки с кладбищ в города и Курском районе. Парень участвовал в одной краже. Днем злоумышленники спили оградки, однако грузовой транспорт не смог вовремя забрать награбленное. Поэтому расхитители кладбищ решили оставить оградки на обочине и вернуться за ними утром. Однако на следующий день их уже ждали полицейские. 16-летний молодой человек стал фигурантом уголовного дела, поскольку достиг возраста привлечения к ответственности. Его дядя также является подозреваемым. Он ответит не только за серию краж, но и за привлечение племянника к преступлению. За это грозит до пяти лет лишения свободы.

 

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