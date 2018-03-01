Руководство налоговой службы СКФО по «авторской» схеме обирает бизнесменов по всему Кавказу

К журналистам «Росбалта» обратились сотрудники ИФНС по СКФО с разоблачительными документами на свое руководство. Исходя из них становится понятно, что налоговики, действуя по одной и той же мошеннической схеме наживают многомиллионные капиталы.

За аферами стоят руководитель межрегиональной инспекции по СКФО Владимир Радченко и его друг-коллега Арсен Абреков. Они выбирают себе предприятие-жертву, после чего посылают проверяющих. После такой «проверки» налоговики выявляют массу нарушений. Бизнесмены предпочитают откупаться за внушительные взятки, чем доказывать свою правоту. В итоге порочащие их предприятие документы уничтожаются и выписываются новые, в которых с организацией все в полном порядке.

Таким образом поступили со скандально известным химическим заводом в КЧР, который изначально уличили в списании долгов в размере нескольких сотен миллионов, а затем «забыли» об этом после разговора с управляющим Хубиевым.

Примечательно, что в 2005 году Владимир Радченко был лишен поста руководителя инспекции после того, как было доказано, что он за взятку выписал акцизные марки предприятиям, которые числились должникам. Через пять лет, несмотря на это обстоятельство, его вновь вернули на свой пост.

Благодаря информаторам в разных республиках, которые занимают видные посты в налоговой службе, мошенническая схема продолжает процветать. Так, на протяжении четырех лет заместительница начальника в Черкесске Саида Кочкарова сумма «заработать» себе на роскошный особняк и не менее комфортабельную квартиру.

Афера успешно работает по всему Кавказу. Так известен случай, когда предпринимателю из КБР пришлось откупиться за семь миллионов рублей. В распоряжении журналистов оказались доказательства, что часть денег с этих схем уходит в Дагестан, где находятся покровители нечистых на руку налоговиков.

Источник материала - http://www.rosbalt.ru/russia/2018/03/14/1688565.html