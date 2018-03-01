В Золотухинском районе в столкновении микроавтобуса и легковушки погибли четыре человека

Сегодня около 9 вечера в Золотухинском районе произошла жуткая авария со смертельным исходом. Столкнулись пассажирская «Газель» и «Лада Приора». По предварительным данным, авария случилась на трассе «Курск — Поныри» между Свободой и поселком Солнечный. По информации УМВД, в микроавтобусе был только водитель, в легковом автомобиле находились пять человек. Погибли четверо: трое мужчин и женщина. Водитель «Газели» и пассажирка «Приоры» доставлены в больницу. По предварительным данным, водитель "Приоры" не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Подробности аварии выясняются.



