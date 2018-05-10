Разработчики МКБ Онлайн добавили три полезные функции

В сервисе МКБ Онлайн появилась возможность видеть привязанные к карте Московского кредитного банка карты других банков. Таким образом, как сообщает«Цензуры.Нет», с помощью опции Card2Card, комиссия за перевод средств между картами российских банков составит 1% от суммы.

Также стоит отметить, что оплата коммунальных услуг от ПАО «Мосэнергосбыт» будет проводиться без комиссии, а для ее оформления нужно всего лишь номер пользовательского счета.

Помимо этого сервис МКБ Онлайн предлагает информацию о торговом обороте и ежедневном остатке, чтобы понимать, сколько еще нужно для получения cashback, баллов от банка и денежных процентов от остатка на карте.

Напомним, что главой Московского кредитного банка является предприниматель из России Роман Авдеев.