Спасатели призывают курян не купаться в водоемах

Курские спасатели рекомендуют воздержаться от купания. Пляжи еще не готовы для приема отдыхающих: не убран мусор, не обследовано дно, отсутствуют буйки, но самое главное –на водоемах не организовано дежурство спасателей. Однако не все следуют советам профессионалов. Вот и приходится инспекторам ГИМС разъяснять несознательным курянам, насколько опасно купание в необорудованных местах. Особую тревогу у спасателей вызывают люди, употребляющие на пляжах спиртное. По статистике чаще всего на воде гибнут пьяные. Так, во время рейда инспекторы ГИМС побеседовали с двумя молодыми людьми, отдыхавшими на берегу Тускари недалеко от Кировского моста. Они были пьяны. Им спасатели порекомендовали не лезть в воду, чтоб избежать беды. К счастью, слова сотрудников ГИМС возымели должный эффект, и мужчины покинули водоем.