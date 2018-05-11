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В Поныровском районе высадят сибирские кедры

11 мая 2018
В Поныровском районе высадят сибирские кедры
Сегодня на Ольховатском мемориале и на Тепловских высотах в Поныровском районе высадят саженцы 500 сибирских кедров. Акция приурочена к 75-летию Победы на Курской дуге. Ее инициатором стали жители Томской области, родные и близкие которых захоронены на Ольховатском мемориале. Напомним, в прошлом году саженцы сибирского кедра посадили на пришкольном участке Ольховатской школы. Тогда инициатором лесничий из Томской области Сергей Куц. Он предложил заложить кедровник в память защитников Отечества, погибших на этой земле в июле 1943 года. В их числе был и дядя томского лесничего Михаил Васильев. Сергей Куц привез 800 саженцев сибирского кедра. Большая часть из них прижилась.

 

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