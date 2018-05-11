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Куряне рассказали, что для них значит День Победы

11 мая 2018
Куряне рассказали, что для них значит День Победы
Накануне 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Центр регионального развития узнал, что значит День Победы для современных жителей Курской области. По мнению 40% респондентов– это один из ключевых дней в истории нашего народа. 33% участников опроса заявили, что 9 мая – это, в первую очередь, напоминание о великой трагедии – кровопролитной войне. Почти 23% назвали этот праздник Днем памяти и скорби. Праздником для ветеранов День Победы назвали не более 2% курян. Для 0,5% 9 мая – просто дополнительный выходной. 

 

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