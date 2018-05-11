Жителям Курской области предлагают выразить свое мнение о ЕГЭ

В преддверии выпускных экзаменов в школах Центр регионального развития предложил курянам выразить свое мнение о Едином госэкзамене. Жители Курской области могут оставить свои отзывы относительно проведения ЕГЭ на официальном социологическом портале региона, а также в группе «Центр регионального развития (Курская область)» в соцсети «ВКонтакте». В опросе необходимо выбрать одно из суждений: ЕГЭ – это объективный способ проверки знаний школьников; ЕГЭ дает возможность каждому поступить в лучший вуз страны, независимо от места проживания (при высоком уровне знаний); актуальность тестирований формата ЕГЭ подтверждена мировым опытом; вокруг ЕГЭ искусственно вызывают ненужный ажиотаж; ЕГЭ не отражает реальный уровень знаний школьников. При этом в Министерстве образования и науки посоветовали не затрагивать темы Единого госэкзамена в период активной подготовки к нему, так как это может вызвать стресс у учеников и их родителей.

Напомним, впервые Единый государственный экзамен прошел в 2001 году в виде эксперимента. Сегодня это ключевой формат контрольной проверки знаний выпускников при окончании школы и поступлении в ВУЗ.