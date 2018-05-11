В Железногорске иномарка сбила на переходе пенсионерку

10 мая в Железногорске под колеса машины попала пенсионерка. Как сообщили в Госавтоинспекции, ДТП произошло в пол-одиннадцатого утра на перекрестке улиц Ленина и Октябрьская. Водитель автомобиля «ROVER 200» допустил наезд на 84-летнюю женщину, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую доставили в медучреждение. Добавим, всего же за сутки на дорогах Курской области сбили четырех пешеходов, в том числе одного ребенка. Вечером 10 мая 8-летний мальчик попал под колеса автомобиля «Хендай» во дворе на проспекте Вячеслава Клыкова. Ребенка доставили в больницу. Около семи часов вечера на Союзной сбили 75-летнего пенсионера. По предварительным данным, мужчина переходил проезжую часть вне пешеходного перехода и попал под колеса автомобиля «Хонда». Еще одно ДТП случилось в ночь с 9 на 10 мая на улице 50 лет Октября. Там пешеход попал под колеса «Газели».



