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Полузащитник «Авангарда» претендует на звание лучшего игрока апреля ФНЛ

11 мая 2018
Полузащитник «Авангарда» претендует на звание лучшего игрока апреля ФНЛ
На сайте Первенства ФНЛ стартовало голосование за лучшего футболиста апреля по версии болельщиков. В списке есть и полузащитник «Авангарда» Ильнур Альшин. Кандидатуры для голосования предлагали сами любители футбола. В итоговый шорт-лист вошло девять фамилий. Голосовать можно на главной странице сайта. На данный момент Альшин набрал 60 голосов. Поддержать нашего футболиста могут все желающие. Итоги подведут  воскресенье.

 

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