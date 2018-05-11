Полузащитник «Авангарда» претендует на звание лучшего игрока апреля ФНЛ

На сайте Первенства ФНЛ стартовало голосование за лучшего футболиста апреля по версии болельщиков. В списке есть и полузащитник «Авангарда» Ильнур Альшин. Кандидатуры для голосования предлагали сами любители футбола. В итоговый шорт-лист вошло девять фамилий. Голосовать можно на главной странице сайта. На данный момент Альшин набрал 60 голосов. Поддержать нашего футболиста могут все желающие. Итоги подведут воскресенье.



