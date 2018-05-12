Сегодня «Авангард» на своем поле проведет последнюю игру сезона

Сегодня на «Трудовых резервах» состоится матч заключительного 38-го тура Футбольной национальной лиги. Финалисты Кубка России — игроки «Авангарда» — принимают «Олимпиец» из Нижнего Новгорода. Куряне подошли к финишу сезона ФНЛ в ранге крепкого середняка, обеспечив себе прописку в ФНЛ на следующий сезон. Сейчас "Авангард" занимает 11 место с 45 очками. В первом круге встреча "Авангарда" и "Олимпийца" завершилась со счетом 2:2. Начало сегодняшней игры в 14.00.



