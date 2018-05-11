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Президент назначил нового председателя Ленинского райсуда

11 мая 2018
Президент назначил нового председателя Ленинского райсуда
Президент России Владимир Путин подписал Указ о назначении в разных регионах страны 200 судей и руководителей судов. Как сообщается на сайте Кремля, в списке оказались и представители Курской области. Председателем Ленинского районного суда Курска на ближайшие шесть лет назначен Роман Шойтов, ранее руководивший Курчатовским городским судом. Прежний председатель Ленинского райсуда Владимир Феоктистов ушел в отставку по состоянию здоровья. Этим же Указом судьей Курского областного суда была назначена Елена Лобкова.

 

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