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Сыроварню, заливавшую нечистотами деревню под Железногорском, закрыли

11 мая 2018
Сыроварню, заливавшую нечистотами деревню под Железногорском, закрыли
Временно приостановлена деятельность сыроварни, расположенной в деревне Пасерково Железногорского района. Предприятие сливало нечистоты на деревенские улицы. Об этом сообщает газета «Эхо недели». Ранее мы рассказывали: в деревне Пасерково уже два года на дорогу выливают отходы. Речь идет о сыворотке, которая «течет ручьями и зимой, и летом». В апреле местный отдел Роспотребнадзора провел административное расследование, составил протокол за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. По данной статье предусмотрен штраф или приостановление деятельности организации до 90 суток. Материалы направили в суд, и он вынес решение приостановить работы молочного цеха. Если предприятие устранит нарушения, то с 27 июня вновь сможет выпускать продукцию.

 

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