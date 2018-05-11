Сыроварню, заливавшую нечистотами деревню под Железногорском, закрыли
11 мая 2018
Временно приостановлена деятельность сыроварни, расположенной в деревне Пасерково Железногорского района. Предприятие сливало нечистоты на деревенские улицы. Об этом сообщает газета «Эхо недели». Ранее мы рассказывали: в деревне Пасерково уже два года на дорогу выливают отходы. Речь идет о сыворотке, которая «течет ручьями и зимой, и летом». В апреле местный отдел Роспотребнадзора провел административное расследование, составил протокол за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. По данной статье предусмотрен штраф или приостановление деятельности организации до 90 суток. Материалы направили в суд, и он вынес решение приостановить работы молочного цеха. Если предприятие устранит нарушения, то с 27 июня вновь сможет выпускать продукцию.