На Верхней Казацкой после столкновения с такси перевернулся ВАЗ

Сегодня на Верхней Казацкой Курска столкнулись ВАЗовская "четвёрка" и такси "Рено Логан". По словам очевидцев, на перекрестке водитель такси, несмотря на помеху справа, не уступил дорогу ВАЗу и буквально протаранил автомобиль. Удар был такой силы, что "четверка" перевернулась на бок. "Логан" тоже получил повреждения. Водители же не получили значительных травм - сообщили свидетели ДТП. В ГИБДД информации об этой аварии пока нет.

фото vk.com/avtokadr_46









