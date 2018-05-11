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На Верхней Казацкой после столкновения с такси перевернулся ВАЗ

11 мая 2018
На Верхней Казацкой после столкновения с такси перевернулся ВАЗ
Сегодня на Верхней Казацкой Курска столкнулись ВАЗовская "четвёрка" и такси "Рено Логан". По словам очевидцев, на перекрестке водитель такси, несмотря на помеху справа, не уступил дорогу ВАЗу и буквально протаранил автомобиль. Удар был такой силы, что "четверка" перевернулась на бок. "Логан" тоже получил повреждения. Водители же не получили значительных травм - сообщили свидетели ДТП. В ГИБДД информации об этой аварии пока нет.
 
 
фото vk.com/avtokadr_46

 

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