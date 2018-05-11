В Поныровском районе обнаружили склад боеприпасов

Не проходит и дня, чтобы куряне не наткнулись на взрывоопасные предметы. Ранее мы рассказывали о находке в Тимском районе. Там в лесополосе местный житель обнаружил целый склад снарядов времен Великой Отечественной. Сегодня в «Службу спасения-112» поступила информация об опасной находке вблизи поселка Поныри. Поисковики обнаружили 10-килограммовую авиабомбу, артснаряды, минометные мины и еще целый ряд взрывоопасных предметов. О находке сразу же сообщили спасателям. На место направилась группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции. Боеприпасы изъяли и вывезли на полигон для уничтожения.