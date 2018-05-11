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Курян приглашают на экологический квест

11 мая 2018
Курян приглашают на экологический квест
Завтра Курск примет участие в общероссийской акции «Чистые игры». Экологический квест будет проходить с 11 до 15 часов в урочище Поповский лес, на пересечении проспекта Дружбы и улицы Орловская. Организаторы разрабатывают карту местности, придумывают загадки и спецзадания. Команды по сигналу приступают к поиску и сбору мусора. За набранный объем отходов начисляются баллы. Дополнительные очки можно получить за раздельный сбор, за так называемые «артефакты» – необычные предметы, найденные в ходе квеста, – а также за выполнение дополнительных заданий. Победители квеста получат призы, всех гостей ждёт пикник и развлекательная программа. Чтобы присоединиться к игре, необходимо собрать команду от 2-х до 4-х человек, зарегистрироваться на сайте и прийти на место сбора в подходящей одежде. Инвентарь участники получат на месте. 

 

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