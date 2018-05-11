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В Горшеченском районе 15-летний подросток угнал ВАЗ

11 мая 2018
В Горшеченском районе 15-летний подросток угнал ВАЗ
От дома жителя Горшеченского района пропал ВАЗ. По невнимательности хозяин оставил на ночь автомобиль открытым с ключами в замке зажигания, поэтому злоумышленнику не составило труда совершить угон. Подозреваемым оказался 15-летний подросток. Во время встречи с друзьями он решил похвалиться умениями и угнал первую попавшуюся машину. По дороге у него закончился бензин, поэтому легковушку пришлось бросить.
Чтобы установить подозреваемого, полицейским понадобилось несколько часов. ВАЗ целым и невредимым обнаружили при прочесывании местности.
Подросток уже достиг возраста уголовной ответственности, поэтому после проверки станет ясно, будет ли он фигурантом уголовного дела. Кроме того, его поставят на учет в подразделение по делам несовершеннолетних.

 

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