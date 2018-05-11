В Курскэнерго почтили память героев Великой Отечественной войны

Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В преддверии праздника в рамках реализуемого компанией историко-мемориального проекта «Свет памяти» энергетики привели в порядок более 30 воинских захоронений и мемориалов, среди которых памятник легендарному летчику, трижды Герою Советского Союза Ивану Кожедубу, памятник героям-саперам 1-й гвардейской инженерной бригады, погибшим в ходе Курской битвы.

8 мая большая группа ветеранов предприятия, работников филиала - участников военных действий, а также представителей Совета молодежи возложили цветы к Вечному огню на мемориальном комплексе «Курская дуга», возведенном в память об одном из самых главных сражений Великой Отечественной войны.

Затем в исполнительном аппарате Курскэнерго состоялось торжественное собрание, в котором приняли участие работники филиала, а также ветераны и труженики тыла. На встрече с приветственным словом выступил заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» Александр Рудневский. Он поздравил собравшихся в зале ветеранов, поблагодарил их от имени всего коллектива за совершенный подвиг. Продолжил мероприятие творческий коллектив Курскэнерго с литературно-художественной композицией «Свеча памяти».

В День победы по сложившейся традиции сотрудники и ветераны филиала возложили цветы к Вечному огню и памятнику Герою Советского Союза Степану Перекальскому на Мемориальном комплексе «Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» в Курске. А затем присоединились к всероссийской акции «Бессмертный полк», где в одной колонне с десятками тысяч курян пронесли по центральным улицам города портреты своих родственников-фронтовиков.

Необычным образом почтил память героев минувшей войны работник по комплексному обслуживанию и ремонту зданий административно-хозяйственного отдела филиала Владимир Шерстнёв. В один из предпраздничных дней он совершил погружение к затонувшему в 1943 году недалеко от Анапы судну «Горгиппия», которое при высадке десанта было атаковано немецкими самолетами.

«Мы в неоплатном долгу перед теми, кто подарил нам счастливую мирную жизнь, - подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра»-«Курскэнерго» Александр Рудневский. – Курскэнерго много лет бережно заботится о ветеранах, это одна из многих наших добрых традиций».