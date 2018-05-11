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Сегодня в Курск приехал "Поезд памяти"

11 мая 2018
Сегодня в Курск приехал
Сегодня в Курск приехал "Поезд памяти". На нем в наш город прибыли из Петербурга ветераны Великой Отечественной войны, участники обороны Ленинграда и жители блокадного города, а также школьники и молодежь. Их ожидают несколько экскурсий, в том числе на Северный и Южный фас Курской дуги. Организаторы акции уверены, что она позволит молодому поколению не только посетить места, где более 70 лет назад происходили страшные сражения Великой Отечественной, но, в первую очередь, пообщаться с очевидцами и участниками тех событий, которых сегодня почти не осталось.

 

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