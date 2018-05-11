В Курске виновнику ДТП, в котором погибли 5 детей, вынесли приговор

Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего курянина. Он признан виновным в нарушении ПДД, повлёкшее смерть более 2 лиц. Речь идет о жуткой аварии, которая произошла в июле 2017 года. Люди гостили у родственников в деревне Каменево Курского района. Вечером семья из 9 человек решила возвращаться в Курск. Владелец «Пежо» был пьян, поэтому попросил племянника отвезти гостей домой на его машине. Молодой человек без водительских прав сел за руль и направился в сторону города. Он перевозил в салоне 9 пассажиров, дети ехали без специальных кресел на руках у взрослых.

В пути курянин попытался обогнать попутный автомобиль, но не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с кроссовером «Фольксваген Тигуан». От удара детей выбросило на проезжую часть. Погибли 6 пассажиров «Пежо», пять из них это дети в возрасте от 1,5 месяцев до 14 лет. Еще три пассажира "Пежо", а также сам водитель получили тяжелые травмы. Помимо этого покалечились водитель и пассажир "Тигуана".

Суд приговорил водителя "Пежо" к 5 годам в колонии-поселении. Кроме того он лишен прав управлять транспортными средствами в течение 3 лет.