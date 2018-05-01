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Участникам Курской битвы выплатят по 10 тысяч рублей

Сегодня, 08:04
Участникам Курской битвы выплатят по 10 тысяч рублей
В связи с 75-летием Победы в Курской битве ветеранам выдадут единовременную денежную выплату. По 10 тысяч рублей получат участники Курской битвы. По 4,5 тысячи выплатят вдовам и вдовцам участников, не вступившим в повторный брак. При этом получатели должны быть зарегистрированы по месту жительства на территории Курской области. Финансирование расходов производится из регионального бюджета. Выплата будет направлена 105 участникам Курской битвы и 205 вдовам и вдовцам. 

 

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