Курские лагеря готовятся к встрече детей

Этим летом в регионе будут работать 22 загородных лагеря, 8 санаториев и почти 300 пришкольных лагерей. Здесь отдохнут более 40 тысяч курских детей.

Сейчас во всех загородных лагерях идут подготовительные работы. Приемка завершится до 25 мая. За последние годы во всех загородных лагерях дополнительно установлено видеонаблюдение, приведено в соответствие ограждение, действует кнопка вызова полиции. Обстановка контролируются Центром управления в кризисных ситуациях МЧС. В настоящее время в лагерях проверяют системы пожарной сигнализации. Каждый лагерь заключил договоры с охранными предприятиями, имеющими соответствующую лицензию и опыт. Осуществляется страхование детей.



