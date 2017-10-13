Полиция получила право штрафовать шумных соседей

Некоторые статьи закона Курской области, которые касаются административных правонарушений, претерпели изменения. После поправок сотрудники полиции получили полномочия составлять протокол при нарушении спокойствия граждан в ночное время. До недавнего времени прибывшие по жалобе жильцов стражи порядка такими правами не обладали. Ими были наделены представители местной власти. Теперь если в ночное время, то есть с 10 вечера до 7 утра, соседи шумят, громко слушают музыку, мешают отдыхать, можно обращаться именно в полицию. Нарушителям грозят штрафы. Для физических лиц — от 500 до 1 тысячи рублей, в случае повторного нарушения — от 1 до 2 тысяч рублей.