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В Курске на фестивале центрально-азиатской кухни угощали пловом и пахлавой

Сегодня, 11:52
В Курске на фестивале центрально-азиатской кухни угощали пловом и пахлавой
В ЮЗГУ представители Клуба межнационального диалога «TERRA AMICA» и студенты из Центральной Азии выступили организаторами фестиваля кухонь народов Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана. Гостей фестиваля угощали такими популярными блюдами восточной кухни, как манты, самса, люля-кебаб, плов и пахлава. Также участников фестиваля ждала большая развлекательная программа и рассказы организаторов об интересных фактах о своих странах. Ранее клуб «TERRA AMICA» организовывал в Курске вечер камерунской культуры. Студенты из этой страны представили гостям творческие номера, а также презентовали такие угощения, как Ндоле, Коки и кассаву — овощ, привезенный из Африки.

 

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