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«Авангард» узнал новых соперников по ФНЛ

Сегодня, 12:11
«Авангард» узнал новых соперников по ФНЛ
13 мая завершился чемпионат России по футболу в премьер-лиге. Стало известно, что компанию ранее вылетевшему из элиты СКА (Хабаровск) в Футбольной национальной лиге, где играет курский «Авангард», составит «Тосно» из Ленинградской области, занявший по итогам чемпионата предпоследнее 15-е место.
За право выступить в премьер-лиге в стыковых матчах сыграют пермский «Амкар» — «Тамбов», махачкалинский «Анжи»  — красноярский «Енисей». Проигравших ждет ФНЛ. Покинуть лигу по спортивному принципу должны «Ротор» (Волгоград), «Луч-Энергия» (Владивосток), «Тюмень» и воронежский «Факел». Из 2-го дивизиона в ФНЛ поднимаются московские «Арарат» и «Чертаново», а также «Мордовия» (Саранск). В зоне «Юг» борьбу за путевку в ФНЛ продолжают «Афипс» и «Армавир».

 

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