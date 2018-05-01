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В Обоянском районе раскрыта кража старинной иконы

Вчера, 13:14
В Обоянском районе раскрыта кража старинной иконы
В Обоянском районе раскрыта кража старинной иконы Архангела Михаила. Семейную реликвию похитили из дома в августе 2016 года. Тогда неизвестный проник в жилище и среди других вещей украл лик, не придав значения его ценности. Вор, опасаясь быть задержанным, не стал продавать икону сразу, а выждал больше года и сбыл незнакомому человеку. Полицейским стала известна эта информация. После задержания подозреваемый – 19-летний местный житель - сознался в преступлении. Изъятую икону направили на экспертизу для установления ее ценности. После следствия ее вернут владельцам. По факту кражи продолжено расследование уголовного дела.

 

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