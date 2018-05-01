В Курской области проводят акцию «Повод для обгона»

С 14 по 20 мая в Курской области проводят информационно-пропагандистскую акцию «Повод для обгона». Ее цель — предупреждение нарушений, связанных с выездом на встречную полосу движения. В 2017-м на российских дорогах зарегистрировано более 15 тысяч ДТП, связанных с выездом на встречку, в них погибли 4900 человек, почти 28 тысяч получили травмы. Такие ДТП составляют 10,5% от всех происшествий, связанных с нарушением ПДД со стороны водителей. Уже в этом году в Курской области в ДТП по причине выезда на встречную полосу погибли 14 человек, 49 – получили ранения. В ГИБДД отметили: ДТП, произошедшие по этой причине, характеризуются наиболее тяжелыми последствиями.



