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В Железногорске расследуют гибель мужчины на водохранилище

Вчера, 17:13
В Железногорске расследуют гибель мужчины на водохранилище
В Железногорске 10 мая утонул 41-летний мужчина. Трагедия произошла на местном водохранилище. Как сообщает издание «Эхо недели» со ссылкой на следствие, горожанин отдыхал со своим знакомым на берегу водоема. Затем приятель ушел в магазин, а, вернувшись, не увидел своего товарища. Одежда мужчины осталась на берегу. Его тело на следующий день водолазы нашли в нескольких метрах от берега. Сейчас по факту случившегося проводится доследственная проверка. Правоохранители пытаются установить обстоятельства гибели отдыхающего.

 

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