В троллейбусе расскажут о семейных традициях стран мира

Сегодня Международный день семьи. В честь этого праздника в Курске проведут очередную акцию «Читающий маршрут». Троллейбус в 11 часов отправится с Красной площади и проследует по 1-му маршруту. Его пассажиры узнают об истории праздника, о семейных традициях разных стран. Прозвучат стихотворения и песни, посвящённые семье. Пассажир, который войдет на остановке «Парк Героев Гражданской войны», рядом с ней находится ЗАГС, станет обладателем приза от организаторов. Из цветочной «Корзины пожеланий» каждый пассажир сможет выбрать лепесток с добрым пожеланием.