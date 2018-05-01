Более 700 курских ветеранов получат 10 тысяч рублей в честь годовщины Победы

В Курской области единовременную выплату в 10 тысяч рублей получат 768 инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Всего же по России такие выплаты получат 90 тысяч человек. Напомним, единовременная выплата приурочена к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Пенсионный фонд РФ уже провел всю необходимую предварительную работу, связанную с подготовкой списков получателей и организацией выплаты. Писать заявления и обращаться в ПФР не нужно. Выплаты будут осуществляться в мае.