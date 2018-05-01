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Курянин, проверявший навыки пиротехника, получил условный срок

Сегодня, 08:13
Курянин, проверявший навыки пиротехника, получил условный срок
Суд рассмотрел уголовное дело в отношении 30-летнего курянина, которого сотрудники ФСБ уличили в изготовлении взрывных устройств. Как уточнили в прокуратуре, этими устройствами оказались 4 взрывпакета. Мужчина изготовил их прошлым летом, чтобы проверить свои знания в области пиротехники. Два из них он испытал в лесу под Курском, еще два спрятал в лесопосадке. Суд приговорил курянина к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

 

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