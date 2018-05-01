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Мошенники рассылают смс под видом Пенфонда

Сегодня, 11:59
Мошенники рассылают смс под видом Пенфонда
В последнее время многие куряне получают СМС или уведомления в мобильных мессенджерах о том, что якобы Пенсионный фонд произвёл доначисление внушительной суммы, которую можно получить, если перейти по ссылке, содержащейся в сообщении. Отделение Пенсионного фонда РФ по Курской области предупреждает: никаких внеплановых выплат сейчас не производится. К тому же информационная работа с населением не предусматривает  массовой рассылки СМС и уведомлений через мессенджеры. В ПФР предположили, что таким образом мошенники пытаются занести вирус в гаджет либо получить доступ к банковской карте (если она «привязана» к номеру телефона). Курян призывают быть бдительными, а опасные сообщения удалять. 
Любую информацию, вызывающую сомнение, можно уточнить по телефону «горячей линии» вашего территориального учреждения Пенсионного фонда. Список телефонов находится на региональной странице сайта ПФР в разделе «Контакты и адреса» (http://www.pfrf.ru/branches/kursk/contacts/).

 

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