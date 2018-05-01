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Двое курян из-за долгов лишились машин

Сегодня, 12:09
Двое курян из-за долгов лишились машин
Сотрудники курской Госавтоинспекции и судебные приставы снова вместе вышли на дорогу, чтобы ловить автомобилистов-должников. При помощи комплекса фотовидеофиксации инспекторы ДПС выявляли машины, собственники которых являются должниками по налогам, штрафам и другим видам взысканий. Итог рейда – взыскание более 230 тысяч рублей. Два человека из водителей превратились в пешеходов. Они не смогли погасить задолженность на месте, поэтому приставы наложили арест на принадлежащие им транспортные средства. Если долги не будут погашены в срок, арестованные автомобили уйдут с молотка.

 

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