Двое курян из-за долгов лишились машин

Сотрудники курской Госавтоинспекции и судебные приставы снова вместе вышли на дорогу, чтобы ловить автомобилистов-должников. При помощи комплекса фотовидеофиксации инспекторы ДПС выявляли машины, собственники которых являются должниками по налогам, штрафам и другим видам взысканий. Итог рейда – взыскание более 230 тысяч рублей. Два человека из водителей превратились в пешеходов. Они не смогли погасить задолженность на месте, поэтому приставы наложили арест на принадлежащие им транспортные средства. Если долги не будут погашены в срок, арестованные автомобили уйдут с молотка.



