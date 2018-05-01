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После майских праздников резко выросло число покусанных клещами курян

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После майских праздников резко выросло число покусанных клещами курян
После майских праздников резко выросло число покусанных клещами курян. Как рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора, в медицинские организации области обратились 727 человек, в том числе 206 детей. В прошлом году на эту дату было зарегистрировано примерно на сотню меньше обращений. Специалисты напомнили курянам: когда собираетесь на природу, не забудьте о мерах индивидуальной защиты. Впрочем, клещей можно встретить и в городской черте – в парках, скверах и даже во дворе.

 

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