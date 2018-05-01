Бульдог из Курска собрал в Instagram почти 2 миллиона подписчиков

Бульдог из Курска собрал в Instagram 1 миллион 800 тысяч подписчиков. Как пишет metronews.ru, 8 лет назад жители Уссурийска купили щенка у курских заводчиков. Сейчас собака по кличке Карамелька покоряет пользователей соцсетей . Хозяин собаки Андрей Опалатенко — профессиональный фотограф. В своем Instagram долгое время публиковал, как он говорит, «разную всячину», в основном, домашние фото собак, их у него семь. Потом он заметил, что Карамелька вызывает больший интерес у подписчиков, нежели другие питомцы. Однажды мужчина увидел смешное фото бульдога в купальнике. Решил повторить, и успех был бешеный. У Карамельки в Instagram множество образов: поваренок, рыбак, охотник, дачник, шахматист, строитель. По словам хозяина, заставлять сниматься бульдога не нужно. Карамелька любит примерять одежду и ходить в ней.

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