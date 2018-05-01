поиск по сайту
 

Бульдог из Курска собрал в Instagram почти 2 миллиона подписчиков

Сегодня, 12:49
Бульдог из Курска собрал в Instagram почти 2 миллиона подписчиков
Бульдог из Курска собрал в Instagram 1 миллион 800 тысяч подписчиков. Как пишет metronews.ru, 8 лет назад жители Уссурийска купили щенка у курских заводчиков. Сейчас собака по кличке Карамелька покоряет пользователей соцсетей. Хозяин собаки Андрей Опалатенко — профессиональный фотограф. В своем Instagram долгое время публиковал, как он говорит, «разную всячину», в основном, домашние фото собак, их у него семь. Потом он заметил, что Карамелька вызывает больший интерес у подписчиков, нежели другие питомцы. Однажды мужчина увидел смешное фото бульдога в купальнике. Решил повторить, и успех был бешеный. У Карамельки в Instagram множество образов: поваренок, рыбак, охотник, дачник, шахматист, строитель. По словам хозяина, заставлять сниматься бульдога не нужно. Карамелька любит примерять одежду и ходить в ней.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама