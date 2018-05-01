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Курянин побил рекорд в прыжках на локте

Сегодня, 12:53
Курянин побил рекорд в прыжках на локте
Курянин Михаил Кобелев установил рекорд России и Европы, а также стал 2-м в мире по прыжкам на одном локте. Его результат — 94 прыжка. Необычное увлечение появилось у Михаила после многолетних занятий легкой атлетикой, акробатикой и брейк-дансом. Общее число прыжков за одну тренировку достигает 600 раз. Чтобы попасть в Книгу рекордов России, курянину пришлось пройти немало и других испытаний, например, медицинское освидетельствование на отсутствие различных препаратов, которые могли бы улучшить результат. Теперь его рекорд - 94 прыжка - официально зарегистрирован. Личный рекорд курянина - 101 прыжок.

 

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