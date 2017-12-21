В Курске за 5 лет построят пять школ

В Курске до 2023 года построят пять школ. Уже в этом году на проспекте Дериглазова должно заработать учебное заведение на 1000 мест. Власти должны выкупить её у инвестора более чем за 900 миллионов рублей. К 2020 году должно завершиться строительство ещё школы на тысячу учеников на проспекте Клыкова. На нее необходимо потратить почти 890 миллионов рублей. В 2021 году в Курске появятся сразу две школы - на проспекте Клыкова построят еще школу на тысячу учеников за 977 миллионов рублей. Кроме того, будет возведена новая школа №12 на улице Полевая. На неё потратят более 700 миллионов рублей. На 2021 год также запланирована реконструкция школы № 41. Там появится пристройка за 235 миллионов рублей. В 2022 году реконструируют школу № 45, рассчитанную на 220 учеников. На ремонт потратят 243 миллиона рублей. В 2023 года построят еще одну новую школу на проспекте Дериглазова на тысячу учеников. На неё необходимо будет затратить более 1 миллиарда рублей. В этом же году реконструируют школу № 19. Ремонтные работы оценили в 222 миллиона рублей.



