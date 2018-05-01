Завтра в Курске ожидается масштабное отключение холодной воды

Завтра, 17 мая, в Курске запланировано масштабное отключение холодной воды. Как сообщили в Водоканале, с 8 утра до 9 вечера будет прекращена подача холодной воды в Железнодорожный округ, микрорайон КЗТЗ, проспекты Клыкова и Плевицкой, Майский бульвар, 11, 15, 19, 21, 25, на улицы Песковские, Шоссейные, Энгельса, Литовскую с прилегающими, Верхнюю Луговую, Верхнюю и Нижнюю Казацкую, Понизовку с прилегающими к ним. Холодного водоснабжения также не будет на улицах Карла Либкнехта, Советская, Невского, Добролюбова, Белинского, Дружининской, Гайдара, Красной Армии (от дома №2 до №30, 39), Пионеров (от №1 до №26), Дзержинского (от №50 до №64 и от №39 до №47), Орловской, проспекте Дружбы (нечетные номера домов), проезде Сергеева, улицах Бойцов 9-й дивизии и Веспремской.

В этот период будет снижено давление в сетях водопровода (подача воды будет осуществляться не выше 1-2 этажей): на улице 50 лет Октября с прилегающими, ул. Суворовской, Суворовских переулках, улицах Звездная, Запольная, Фатежские, Мичурина, Дзержинского (от №47 и выше), Красной Армии (от №39 и выше), Пионеров (от №28 и выше), в Северо-Западном жилом районе, в центральной части города – на улицах Ленина, Радищева, Димитрова, Семеновской, Горького, Володарского, Льва Толстого, Ямской, Карла Маркса, 12, 14, 33, 47, 51, Никитской, 4, 4-б, 6, 8, Ломакина, 1, 3, Красный Октябрь, Пушкарных и Офицерских улицах и переулках.

Специалисты водоканала рекомендуют курянам, проживающим по указанным адресам, сделать необходимый запас воды.

Справки по телефону 70-06-14.