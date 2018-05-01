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Лукас Мондело останется главным тренером курского «Динамо»

Сегодня, 13:30
Лукас Мондело останется главным тренером курского «Динамо»
Лукас Мондело останется главным тренером курского «Динамо» - сообщила исполнительный директор баскетбольного клуба Виктория Сгонникова. Также она подвела итоги сезона. Курская команда завоевала бронзу Евролиги и серебро Премьер-лиги. По словам Сгонниковой, в решающих поединках сезона команде не хватало Эпифании Принц. Она не смогла выступить из-за сотрясения мозга. Добавим, в этом сезоне «Динамо» стало обладателем Кубка России.

 

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