Более 120 курских работодателей привлекали нелегалов

С началом строительного и сельскохозяйственного сезона в Курскую область начали интенсивно прибывать иностранцы. Почти каждый третий из них приезжает ради работы. Основная обязанность работодателей - предоставление в Управление по вопросам миграции УМВД уведомления о заключении с ними трудового договора, а после увольнения – уведомления о расторжении трудовых отношений. Кроме того, работодателю необходимо проверить документы о постановке на миграционный учет. Как показали проверки, миграционное законодательство соблюдают не все. С начала года к административной ответственности привлечено более 120 работодателей. Больше всего нарушителей в Курске и Курчатове, Фатежском, Суджанском и Солнцевском районах. Чаще всего незаконных трудовых мигрантов привлекают к работе в сфере строительства, промышленности и сельского хозяйства. Добавим, штрафы доходят до 800 тысяч рублей, также предприятию может грозить приостановление деятельности до 90 суток.



